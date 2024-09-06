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Украинских уклонистов впервые задержали на границе с Беларусью

Украинских уклонистов впервые задержали на границе с Беларусью. Как сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале, группа нежелающих пополнять ряды ВСУ пыталась незаконно сбежать в нашу страну через заминированную местность. Судя по приложенному видео, пограничники задержали минимум 5 человек.

Обычно мужчины призывного возраста пытаются незаконно пересечь границу с Молдовой или со странами Европейского союза. Эти маршруты усиленно перекрывают. Ранее о попытках прорваться через белорусский участок границы не сообщалось.

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