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Украинский беспилотник пролетел вглубь Беларуси на 40 км и почти добрался до Бреста

Украинский беспилотник-шпион пересек границу Беларуси, пролетев вглубь на 40 км, и добрался почти до Бреста. Его задача была отснять территорию полигона Брестский, где в данный момент идут союзные учения. На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины. На фото указано место взлета, пересечение границы и маршрут. В связи с этим вызвали посла Украины в Беларуси, которому заявлен решительный протест.

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