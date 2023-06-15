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Украинский беспилотник сбит на участке Гомельской погрангруппы
Украинский беспилотник с боеприпасом сбили пограничники под Гомелем. Момент инцидента, который произошел еще в конце прошлого месяца, публикует Госпогранкомитет.
Известно, что наряд в Лоевском районе услышал звук двигателя дрона. Затем пограничники зафиксировали беспилотник, который летел со стороны Украины. Наряд применил штатное оружие, после чего на беспилотнике сдетонировал закрепленный элемент.
Во время осмотра участка местности найдены и изъяты множественные металлические элементы со следами термического воздействия. Как установила экспертиза, пуля, попав в дрон, подорвала взрывное устройство - боеприпас, который был закреплен на борту аппарата. На данный момент ведется проверка в рамках уголовного дела.
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