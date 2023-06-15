Украинский беспилотник сбит на участке Гомельской погрангруппы

Украинский беспилотник с боеприпасом сбили пограничники под Гомелем. Момент инцидента, который произошел еще в конце прошлого месяца, публикует Госпогранкомитет.

Известно, что наряд в Лоевском районе услышал звук двигателя дрона. Затем пограничники зафиксировали беспилотник, который летел со стороны Украины. Наряд применил штатное оружие, после чего на беспилотнике сдетонировал закрепленный элемент.