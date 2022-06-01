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Украинский блогер Шарий прокомментировал громкую отставку Денисовой
Уволили, чтобы не стать объектами журналистского расследования. Так украинский блогер Анатолий Шарий прокомментировал громкую отставку Людмилы Денисовой с должности уполномоченной по правам человека. Верховная рада накануне уволила ее за распространение многочисленных фейков порой извращенного содержания. При этом никаких доказательств в подкрепление фиктивных обвинений в адрес российских солдат она не приводила. У Генпрокуратуры Украины также нет ни одного подтвержденного факта насилия. Шарий заметил, что западной прессе это не помешало транслировать фейки дальше. Но когда пара ведущих СМИ ЕС с подачи блогера заинтересовалась наличием хоть каких-то доказательств, Денисову стали смещать, открестившись от ее громких заявлений. И теперь выясняются новые подробности деятельности омбудсмена.
Они понимали, что готовится расследование по поводу регулярных вбросов для западной прессы. И вот увольнение Людмилы Денисовой. Чем известна экс-омбудсмен? Внезапно украинская пресса начинает прозревать. Оказывается на должности министра труда и соцполитики Денисова попала в скандал о закупке инвалидных колясок. И дело даже расследовала Служба безопасности Украины. Оказывается, она на инвалидных колясках воровала. А мы не знали. Также Денисову обвиняли в том, что она платит налоги в бюджет России из своих предприятий в аннексированном Крыму. Господи, но самое главное оказывается, она распространяла фейки. Непонятная концентрация медийной работы Людмилы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений в извращенной форме" и изнасилование детей, которые она не могла подтвердить доказательствами. По мнению депутатов, это лишь вредило Украине и отвлекало внимание мировых СМИ. Но почему же мировые СМИ с удовольствием это печатали, эти фейки, эти вбросы. А теперь давайте простой вопрос: как вы думаете, много из тех СМИ, которые распространяли эту дичь, скажут, что наша информация была фейковой".