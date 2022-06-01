Украинский блогер Шарий прокомментировал громкую отставку Денисовой

Они понимали, что готовится расследование по поводу регулярных вбросов для западной прессы. И вот увольнение Людмилы Денисовой. Чем известна экс-омбудсмен? Внезапно украинская пресса начинает прозревать. Оказывается на должности министра труда и соцполитики Денисова попала в скандал о закупке инвалидных колясок. И дело даже расследовала Служба безопасности Украины. Оказывается, она на инвалидных колясках воровала. А мы не знали. Также Денисову обвиняли в том, что она платит налоги в бюджет России из своих предприятий в аннексированном Крыму. Господи, но самое главное оказывается, она распространяла фейки. Непонятная концентрация медийной работы Людмилы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений в извращенной форме" и изнасилование детей, которые она не могла подтвердить доказательствами. По мнению депутатов, это лишь вредило Украине и отвлекало внимание мировых СМИ. Но почему же мировые СМИ с удовольствием это печатали, эти фейки, эти вбросы. А теперь давайте простой вопрос: как вы думаете, много из тех СМИ, которые распространяли эту дичь, скажут, что наша информация была фейковой".

Анатолий Шарий, блогер (Украина)