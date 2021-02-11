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К. Молчанов: ВНС - институт демократии и народовластия в стране

В VI Всебелорусском народном собрании участие примут представители абсолютно всех слоев общества, в том числе - представители оппозиционных взглядов. По мнению известного украинского политолога Кирилла Молчанова, всебелорусский форум является главным демократическим механизмом по налаживанию диалога с оппонентами власти.

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