К. Молчанов: ВНС - институт демократии и народовластия в стране

В VI Всебелорусском народном собрании участие примут представители абсолютно всех слоев общества, в том числе - представители оппозиционных взглядов. По мнению известного украинского политолога Кирилла Молчанова, всебелорусский форум является главным демократическим механизмом по налаживанию диалога с оппонентами власти.