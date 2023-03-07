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Украинский террорист и его пособники задержаны в Беларуси. Лукашенко рассказал подробности и наградил силовиков
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Соответствующие заявления глава государства сделал во время вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу, передаетБелТА.
Александр Лукашенко отметил, что на это праздничное мероприятие присутствующие мужчины в погонах пришли не с пустыми руками, а с подарком. "Историю эту можно назвать невероятной. Еще раз извиняюсь, что я отхожу от официоза и просто в канун праздника рассказываю вам не как Президент, а как обычный человек об этом исключительном подарке, имя которому "невероятное", - сказал он.
Александр Лукашенко рассказал, что начало всему было положено восемь месяцев или полгода назад. Точно это еще предстоит выяснить. Место событий - Киев. "Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ (спецслужба США. - Прим. ред) не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - поделился подробностями Президент Беларуси.
Он напомнил о диверсии, совершенной ранее в отношении российского аэродрома Энгельс: "Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему (диверсанту, заброшенному в Беларусь. - Прим. ред). Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины".
Готовили диверсанта представители СБУ, использовались самые высокие технологии. "То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, - это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию", - рассказал Президент.
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