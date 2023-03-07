Украинский террорист и его пособники задержаны в Беларуси. Лукашенко рассказал подробности и наградил силовиков

Александр Лукашенко отметил, что на это праздничное мероприятие присутствующие мужчины в погонах пришли не с пустыми руками, а с подарком. "Историю эту можно назвать невероятной. Еще раз извиняюсь, что я отхожу от официоза и просто в канун праздника рассказываю вам не как Президент, а как обычный человек об этом исключительном подарке, имя которому "невероятное", - сказал он.

Александр Лукашенко рассказал, что начало всему было положено восемь месяцев или полгода назад. Точно это еще предстоит выяснить. Место событий - Киев. "Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ (спецслужба США. - Прим. ред) не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - поделился подробностями Президент Беларуси.