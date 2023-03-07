Украинский террорист признался в причастности к инциденту в Мачулищах. Его признание показали в эфире телеканалаОНТ, сообщает БелТА.

Как рассказал сам террорист, он является гражданином Украины 1993 года рождения. В Беларусь попал по российскому паспорту. "По российскому паспорту проехал в Россию, оттуда уже - сюда (в Беларусь. - Прим. БелТА)", - сказал он.

Отвечая на вопрос, какие действия были им совершены, украинский террорист рассказал: "Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи". Он уточнил, что использовал два дрона. По его словам, это произошло 26 февраля.

"Я работал с СБУ", - отметил агент, отвечая на вопрос, кто организатор теракта.