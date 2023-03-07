3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Украинский террорист признался в причастности к инциденту в Мачулищах
Украинский террорист признался в причастности к инциденту в Мачулищах. Его признание показали в эфире телеканалаОНТ, сообщает БелТА.
Как рассказал сам террорист, он является гражданином Украины 1993 года рождения. В Беларусь попал по российскому паспорту. "По российскому паспорту проехал в Россию, оттуда уже - сюда (в Беларусь. - Прим. БелТА)", - сказал он.
Отвечая на вопрос, какие действия были им совершены, украинский террорист рассказал: "Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи". Он уточнил, что использовал два дрона. По его словам, это произошло 26 февраля.
"Я работал с СБУ", - отметил агент, отвечая на вопрос, кто организатор теракта.
Фото: Pixabay
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов