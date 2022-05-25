Украинцам станет проще устроиться на работу в медучреждения Беларуси

Мы будем допускать врачей-специалистов, которые имеют диплом врача-специалиста до 2020 года. Они будут приниматься на должность врача-специалиста, под контролем наших опытных врачей работать в течение шести месяцев, потом сдавать экзамен в интернатуре и продолжать работу в нашей стране. Если они окончили учреждение образования в Украине после 2020 года, они будут приниматься на должность врача-интерна.

Ольга Колюпанова, начальник управления кадровой политики, учреждения образования Министерства здравоохранения Беларуси