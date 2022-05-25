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Украинцам станет проще устроиться на работу в медучреждения Беларуси

Украинским гражданам, которые бежали от войны, станет проще устроиться на работу в медучреждения Беларуси в соответствии со своей квалификацией. Минздрав издал новое постановление. Для принятия на должность достаточно иметь документ об образовании. Свидетельство о его признании в нашей стране, как и сертификат интернатуры, при этом не требуется. Отсутствие трудовой книжки также не является препятствием для оформления на рабочее место. Но при отсутствии диплома об образовании украинские граждане могут быть приняты на должность только младшего медперсонала.

Мы будем допускать врачей-специалистов, которые имеют диплом врача-специалиста до 2020 года. Они будут приниматься на должность врача-специалиста, под контролем наших опытных врачей работать в течение шести месяцев, потом сдавать экзамен в интернатуре и продолжать работу в нашей стране. Если они окончили учреждение образования в Украине после 2020 года, они будут приниматься на должность врача-интерна.
Ольга Колюпанова, начальник управления кадровой политики, учреждения образования Министерства здравоохранения Беларуси

Медики со средним специальным образованием первые полгода будут также работать под контролем опытных белорусских коллег. Шесть украинских граждан уже обратились за помощью в трудоустройстве, и десять уже принимают пациентов в медучреждениях нашей страны. Отметим, задачу помогать украинским беженцам и не бросать их в беде поставил глава государства.

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