Украинцы не могут вернуться домой из Беларуси после операции

Вот как ситуация выглядит изнутри: лететь нельзя -остаться. Заложниками грязных политических игр, как это обычно и бывает, становятся простые люди.

В такуюнезавидную историю попали пациенты из Украины. Не имея возможности получить медицинскую помощь у себя на родине,они приехали в Беларусь. Получив ее, теперь они не могут вернуться домой! Оставшись, по-сути, один на один со своей проблемой.Рассказывает Анастасия Бенедисюк. (видео)