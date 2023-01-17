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Украл у бывшего работодателя стройматериалы почти на Br2 тыс. - в Могилеве возбуждено уголовное дело

Украл у бывшего работодателя стройматериалы почти на Br2 тыс. - в Могилеве возбуждено уголовное дело

В Могилеве бывший сотрудник украл имущество фирмы на сумму около Br2 тыс., передает БелТА.

С заявлением в милицию обратился 31-летний учредитель частного предприятия. Мужчина рассказал, что из раздевалки его организации пропали строительные материалы на общую сумму около Br2 тыс. Инцидент произошел в вечернее время, когда все сотрудники уже разошлись.

Правоохранители выяснили, что чужое имущество присвоил 46-летний бывший работник фирмы, ранее уже судимый за кражу. У мужчины после увольнения остались ключи от раздевалки предприятия, которыми он и воспользовался. Вначале он забрал строительный пневмопистолет, который сразу же отдал на скупку, а через пару дней прихватил бензопилу и продал ее на городском рынке. В отношении фигуранта следователи возбудили уголовное дело.

Фото:ru.freepik


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