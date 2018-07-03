Украшением парада станет женская коробка почти 200 девушек из Сил спецопераций

Вы знаете, чувствуется волнение. То ли от того, что приближается начало военного парада, то ли от того, что я в окружении прекрасных дам в погонах и с военной выправкой. Сегодня мы пообщаемся с Инной Поляковой - она старшая женской коробки - и отвечает, как вы выразились, за строй на каблуках (видео).