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Украшением парада станет женская коробка почти 200 девушек из Сил спецопераций

Рядом с такими красавицами находится наш корреспондент Александр Смирнов

Саша, необычные ощущения, когда стоишь рядом с таким строем на каблуках (прямое включение).

Вы знаете, чувствуется волнение. То ли от того, что приближается начало военного парада, то ли от того, что я в окружении прекрасных дам в погонах и с военной выправкой. Сегодня мы пообщаемся с Инной Поляковой - она старшая женской коробки - и отвечает, как вы выразились, за строй на каблуках (видео).



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