Улахович: У Беларуси, несмотря ни на что, в Европе по-прежнему много друзей

У Беларуси, несмотря ни на что, в Европе по-прежнему много друзей. И к нашей стране относятся с большой симпатией и уважением. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович.

По словам дипломата, сам по себе факт, что удалось возобновить работу межправительственной комиссии, несмотря на все сложности, это очень заметное событие. "Мы, что называется, подняли на новый уровень сотрудничество. И сопредседатели на уровне двух министров - это очень заметный шаг и очень добрый пример для всех, считает он. - Поэтому сам по себе факт, то, что мы смогли после карантинных мер, после тех ограничений, которые были введены, возобновить работу комиссии в новом качестве, это очень резонансное событие. Я бы сказал позитивно-резонансное".

Говоря о комментариях по поводу этого события, посол отметил, что кроме ставших уже привычными негативных, есть и очень хорошие комментарии, которые говорят, смотрите, можно взаимодействовать. "Новая тема - это взаимодействие в энергетической атомной сфере. Не только подписан меморандом, но и есть договоренность создать экспертную группу, - рассказал Владимир Улахович. - Важно отметить, что наши венгерские партнеры очень достойно и высоко ценят опыт, который Беларусь имеет сегодня с нашей атомной станцией".

Несмотря на то, что находясь в ЕС, Венгрия должна поддерживать санкционный режим, она умудряется находить точки соприкосновения и сотрудничать с Беларусью.

Конечно, санкции повлияли на товарооборот двух стран, отмечает дипломат. "Для нас самое чувствительное - это потери в нашем экспортном портфеле. Они касаются санкционной продукции: это минеральные удобрения, которые сюда поставлялись, деревообработка. Кстати, по деревообработке наши венгерские партнеры являются своеобразными лоббистами для того, чтобы хотя бы пробить квоты по пеллетам, которые очень востребованы на европейском рынке, - подчеркнул Владимир Улахович. - У Беларуси, несмотря ни на что, в Европе по-прежнему много друзей. И к нашей стране относятся с большой симпатией и уважением.