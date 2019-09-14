Уличные автогонки проходят у "Чижовка-Арены"

У "Чижовка-Арены" в эти минуты проходят автогонки среди любителей быстрой и маневренной езды. Для уличных соревнований подготовили специальную трассу протяженностью в полтора километра. Четыре десятка участников должны пройти участок за максимально короткое время без штрафов - у каждого на это есть 6 попыток.