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Уличные автогонки проходят у "Чижовка-Арены"

У "Чижовка-Арены" в эти минуты проходят автогонки среди любителей быстрой и маневренной езды. Для уличных соревнований подготовили специальную трассу протяженностью в полтора километра. Четыре десятка участников должны пройти участок за максимально короткое время без штрафов - у каждого на это есть 6 попыток.

Полсотни девушек пробежали 100-метровку на каблуках

Вслед за авто прошли и гонки на каблуках. Изящно на шпильках 100-метровку пробежали полсотни девушек. Самых устойчивых победительниц выбрали в трех категориях.


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