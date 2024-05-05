"Улицы героев": именем легендарного маршала Константина Рокоссовского назван проспект в Минске

Они защищали свою родину и наше право жить. Свидетелей тех страшных событий с каждым годом становится все меньше, но жива память о них.

В честь героев Великой Отечественной войны в нашей стране названо больше 2 тыс. улиц и деревень, не говоря уже об именных бюстах, мемориальных досках и музеях.



О подвигах и именах, благодаря которым сегодня мы можем жить под мирным небом, специальный проект Агентства теленовостей "Улицы героев".





Константин Константинович Рокоссовский. Легендарный маршал и дважды Герой Советского Союза. Внес неизмеримый вклад в победу советской армии над фашистскими оккупантами.

С августа 1941-го по июль 1942 года Рокоссовский находился во главе 16-й армии. Затем командовал Брянским, Донским, Центральным, 1-м и 2-м Белорусскими фронтами. Принял участие в Смоленской, Московской, Сталинградской и Курской битвах. В грандиозной операции "Багратион" 1-й Белорусский фронт Рокоссовского разгромил группу армий "Центр" фельдмаршала фон Буша. И совместно с войсками генерала Черняховского окружил в Минском котле до 30 дивизий врага.

За выдающиеся заслуги во время белорусской наступательной операции Рокоссовскому было присвоено звание маршала Советского Союза.