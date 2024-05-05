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"Улицы героев": именем легендарного маршала Константина Рокоссовского назван проспект в Минске
Они защищали свою родину и наше право жить. Свидетелей тех страшных событий с каждым годом становится все меньше, но жива память о них.
В честь героев Великой Отечественной войны в нашей стране названо больше 2 тыс. улиц и деревень, не говоря уже об именных бюстах, мемориальных досках и музеях.
О подвигах и именах, благодаря которым сегодня мы можем жить под мирным небом, специальный проект Агентства теленовостей "Улицы героев".
Константин Константинович Рокоссовский. Легендарный маршал и дважды Герой Советского Союза. Внес неизмеримый вклад в победу советской армии над фашистскими оккупантами.
С августа 1941-го по июль 1942 года Рокоссовский находился во главе 16-й армии. Затем командовал Брянским, Донским, Центральным, 1-м и 2-м Белорусскими фронтами. Принял участие в Смоленской, Московской, Сталинградской и Курской битвах. В грандиозной операции "Багратион" 1-й Белорусский фронт Рокоссовского разгромил группу армий "Центр" фельдмаршала фон Буша. И совместно с войсками генерала Черняховского окружил в Минском котле до 30 дивизий врага.
За выдающиеся заслуги во время белорусской наступательной операции Рокоссовскому было присвоено звание маршала Советского Союза.
На заключительном этапе войны 2-й Белорусский фронт Рокоссовского участвовал в Восточно-Прусской, Померанской и Берлинской операциях. 24 июня 1945 года маршал Рокоссовский командовал парадом Победы на Красной площади Москвы.
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