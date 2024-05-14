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"Улицы героев": Михаил Путейко

В Заславле одна из улиц носит имя героя Великой Отечественной войны, уроженца этого городка - Михаила Путейко. Он освобождал Черкассы, прошел до немецкого Баутцена, но не дожил до Дня Победы 19 дней.

История подвига, скрытая за табличкой с названием улицы, в специальном проекте агентства телевизионных новостей "Улицы героев".

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