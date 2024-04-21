3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Улицы - немые свидетели и хранители истории. Подробности в специальном проекте Агентства теленовостей "Улицы героев"
Чистота на улицах - бренд Беларуси. Но давайте присмотримся к ним немного более внимательно. Улицы - немые свидетели и хранители истории. Каждая из них несет неизгладимую печать эпохи. Но много ли мы знаем о людях, чьими именами они названы?
А ведь порой за обыденной уличной вывеской скрыты поистине героические судьбы людей, которые положили свои жизни на алтарь Отечества. История переулка Татьяны Карпинской, по которому ежедневно проходят сотни жителей и гостей Могилева, в специальном проекте Агентства теленовостей "Улицы героев".
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов