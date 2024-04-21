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Улицы - немые свидетели и хранители истории. Подробности в специальном проекте Агентства теленовостей "Улицы героев"

Чистота на улицах - бренд Беларуси. Но давайте присмотримся к ним немного более внимательно. Улицы - немые свидетели и хранители истории. Каждая из них несет неизгладимую печать эпохи. Но много ли мы знаем о людях, чьими именами они названы?

А ведь порой за обыденной уличной вывеской скрыты поистине героические судьбы людей, которые положили свои жизни на алтарь Отечества. История переулка Татьяны Карпинской, по которому ежедневно проходят сотни жителей и гостей Могилева, в специальном проекте Агентства теленовостей "Улицы героев".

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