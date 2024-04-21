Улицы - немые свидетели и хранители истории. Подробности в специальном проекте Агентства теленовостей "Улицы героев"

Чистота на улицах - бренд Беларуси. Но давайте присмотримся к ним немного более внимательно. Улицы - немые свидетели и хранители истории. Каждая из них несет неизгладимую печать эпохи. Но много ли мы знаем о людях, чьими именами они названы?