Уловить даже самую низколетящую цель - такая задача стояла при создании радиолокационной станции "Роса"

На рубеже нового тысячелетия у западных границ Беларуси стали регулярно появляться самолеты-разведчики. Нелегальное пересечение границы воздушного пространства фиксировали и военные. Специалисты понимали: молодое государство начинают проверять на прочность. В будущем подобные провокации могут привести к серьезным проблемам.

В год случалось до 18-20 нарушений госграницы, говорит заместитель директора ОАО "КБ Радар" по радиолокации Игорь Насибянц. "Они, может быть, не очень были видны в информационном поле, но люди, которые занимались охраной госграницы, очень хорошо это знали и понимали цену возможных последствий, - вспоминает он. - Средств радиолокационной разведки для вскрытия таких нарушений в то время у нас не было".

События, произошедшие в 2006 году, легли в основу создания новой отрасли в Беларуси - радиолокационных систем. В то время Игорь Насибянц вместе с командой разработчиков принимал активное участие в создании первой белорусской РЛС. Он был одним из тех, кто в полной мере осознавал проблему и понимал, что настало время перемен и революционных решений. Прослужив в Вооруженных силах 36 лет, полковник Насибянц из заказчика (как военный, который занимался эксплуатацией различных типов РЛС, разработкой тактико-технических заданий и проведения испытаний) перешел к практике создания комплекса - как исполнитель в конструкторское бюро "Радар".

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Беларусь никогда не имела отрасли промышленности, занимающейся созданием средств радиолокации. Хотя объекты противокосмической и противоракетной обороны создавались. Но для вопросов ПВО, а тем более обнаружения маловысотных целей - эта область была для нашей страны в новинку.

XXI век принес новые технологии - миниатюрные малозаметные дроны, способные вести разведку местности в тылу противника. Или беспилотники-камикадзе, готовые незаметно для систем ПВО атаковать с воздуха даже самые охраняемые объекты. А такое оружие беспокоило многие страны мира. Передовые государства вместе с разработкой беспилотников занимались сразу созданием технологий по их обнаружению и уничтожению.





Каждый вооруженный конфликт, который происходил в нашей современности, постоянно характеризовался тем, что количество средств воздушного нападения постоянно увеличивалось, а применение высокоточного оружия увеличилось в разы. Исходя из этого, в 2006 году мы очередной раз пришли к этому вопросу и разработали техническое задание на разработку маловысотного радиолокационного комплекса. Александр Воробьев, начальник радиотехнических войск ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси

С развитием беспилотных летательных аппаратов специалисты понимали, что в будущем небо может стать серьезной уязвимостью. И нарушения воздушного пространства покажутся безобидной выходкой. А значит, нужны были новые системы обнаружения и сопровождения.

Анализ войн и вооруженных конфликтов позволил нам сделать вывод о том, что применение пилотируемой (особенно беспилотной) авиации, высокоточного оружия, крылатых ракет - это актуальная тема, которая постоянно совершенствуется и развивается. Александр Воробьев, начальник радиотехнических войск ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси

Не акцентируя внимания в прессе, в пустыне полигона Ашулук Астраханской области России были проведены испытания различных опытных образцов радиолокационных станций, чтобы понять, какой из существующих комплексов отвечает современным требованиям обороны.

Оказалось, что достойных конкурентов в этом вопросе нет, вспоминает Игорь Насибянц. "И в то время руководство КБ "Радар" сказало, что может создать комплекс РЛС, который будет обеспечивать те требования, которые ВВС и ПВО предъявляют к его созданию. В тот период была разработана и введена в действие первая госпрограмма вооружения. Это веха, краеугольный камень в создании новых образцов вооружения. Одним из таких образцов стала РЛС "Роса".

Роса стелется по земле. Именно такой принцип работы и заложен в новой радиолокационной станции "Роса": уловить даже самую низколетящую цель - главная задача, которая стояла перед коллективом конструкторского бюро.

Радиолокационные станции - глаза противовоздушной обороны. Разведка воздушного пространства - непрерывный процесс, обеспечиваемый постоянным боевым дежурством. Небольшие подразделения решают сложные задачи. Поступающая от оператора РЛС информация о воздушной обстановке является основой для принятия решения командованием на уничтожение воздушного противника, что возлагает на оператора комплекса серьезную ответственность.

Системы ПВО регулярно модернизировались: улучшалась дальность, повышалась точность мониторинга воздушного пространства. И если вначале 2000-х простому обывателю беспокойство военных казалось за гранью фантастики, то сегодня эти действия вряд ли кто-то способен оспорить.

Локаторы старого парка, выпуска СССР до 1990 года, просто не обеспечивали таких возможностей. Они способны были обнаружить воздушные цели, но полноценно решить задачи обнаружения маловысотных целей, действующих на предельно малых высотах (от 25м), они, конечно, не могли. Игорь Насибянц, заместитель директора ОАО "КБ Радар" по радиолокации

Маловысотные, малоразмерные, малоскоростные воздушные цели обнаруживать теми средствами было очень сложно, говорит начальник сектора эксплуатации и сопровождения средств радиолокации маловысотного поля ОАО "КБ Радар" Сергей Болашенко. Когда они создавали требования к новому образцу, они знали все тактико-технические характеристики имеющихся на вооружении в то время образцов.