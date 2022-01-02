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Улыбки на детских лицах, восторг в глазах и вера в добро - самые теплые моменты новогодней акции "Наши дети"
В эти праздничные дни нет ничего важнее, чем исполнение заветных детских желаний. Причем волшебником может стать каждый из нас - подарить радость и внимание тем, кто в этом нуждается. Добрая новогодняя акция "Наши дети" тому подтверждение.
С середины декабря к ней подключились депутаты, госслужащие, силовые структуры, общественные организации - все те, кто готов делиться теплом своих сердец. Место таким встречам в плотном президентском графике всегда находит и Александр Лукашенко.
Главная елка страны - кульминация акции. Она собирает тысячи ребят со всех уголков Беларуси. Улыбки на детских лицах, восторг в глазах и вера в добро - самые теплые моменты собрала Юлия Рубцова.
Такому ритму добра может позавидовать даже главный волшебник - Дед Мороз! Команда участников благотворительной акции "Наши дети" - в СПЦ Ленинского района Минска - там зимние праздники встречают ребята, которые временно оказались в трудной жизненной ситуации. Но ошибки взрослых вовсе не повод забывать о чуде.
В предновогодние дни в сердце каждого важно зажечь надежду на лучшее, и, конечно, вручить подарки - роль волшебника там на себя примерила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Сладкие подарки и сертификат на покупку стиральной машины для центра, еще более важно - крепкие объятия и внимание каждому из малышей!
Очень хотелось бы, чтобы желания наших детей исполнялись, они самые простые - быть в семье с мамой и папой, быть здоровыми. Мне хотелось бы пожелать, чтобы таких учреждений у нас не было - пусть дети будут в семьях, пусть они все будут желанны - так, как они желанны сегодня для нашей родной страны.
Молодечненский район
А в Радошковичском учебно-педагогическом комплексе в хороводе с воспитанниками закружил главный милиционер страны - Иван Кубраков. Правоохранителей там ждали с особым трепетом - дружба центра и МВД в 30 лет дала не мало надежных кадров! И сегодня ребята с восторгом слушают рассказы о милицейских буднях, правда, и в этот день не обошлось без задержаний - на волка Иван Кубраков пошел "голыми руками". В качестве приманки - бочонок с конфетами.
Акцию "Наши дети" еще в 1995-м инициировал глава государства, чтобы окружить вниманием каждого ребенка в нашей стране. За это время появились и свои традиции - например, кульминация - Главная елка страны. В этом году она собрала две с половиной тысячи ребят - это отличники учебы, победители олимпиад, спортивных состязаний, воспитанники домов-интернатов, дети из многодетных семей.
Глава государства в плотном рабочем графике всегда находит время на общение с детьми. Аудитория особая, хоть речь идет и не о большой политике, посылы для маленьких белорусов не менее важные - мир в стране, стабильность. Будущее во многом зависит от вклада в день сегодняшний.
Для меня как Президента присутствовать на этом празднике - это тоже своего рода подарок.Это возможность на мгновение отвлечься от политических дел, иногда не очень приятных и вместе с вами окунуться в мир детства - в мир, в котором есть сказка, где есть место мечтам и, самое главное, чудесам.Я счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта "Наши дети" каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что он бесконечно дорог и нужен своей родной стране.
На Главной елке и семьи настоящих героев: погибших летчиков и бойца "Альфа". Это они рядом с Президентом.
Окунуться в сказку, поверить в волшебство и то, что добро обязательно победит зло, и, конечно в то, что все мечты будут исполнены. Для некоторых ребят заветные желания осуществились сразу после представления.
Мечты должны сбываться! А как иначе?
Пока одни ждут сказочных героев в гостях, другие примеряют эту роль на себя и дарят улыбки сверстникам. 11-классница Ждановичской школы-интерната Елизавета Черник к этому новогоднему представлению готовилась целый месяц. Вжиться в роль было не просто, признается девушка, все же в реальной жизни она на светлой стороне.
Поддержать начинающую актрису и поздравить друзей Лизы с праздниками приехал глава Администрации Президента. С собой - акустическая система - в поддержку детских талантов.
В учреждении в Ждановичах увидел, что педагоги здесь с любовью создают учащимся волшебную новогоднюю атмосферу. Здесь работают небезразличные люди, серьезные педагоги с хорошей квалификацией.
Бегомль
Много гостей под конец года было и в Бегомльской школе-интернате. Там воспитывают 80 мальчишек и девчонок. А кроме школьной программы, преподают навыки шитья, работы со станками - словом, обучают профессии. Готовят ко взрослой жизни, но не забывают, что это- тоже наши дети, которые не меньше других нуждаются во внимании.
Акция "Наши дети" продолжается. Ожидается, что до середины января она охватит вниманием около миллиона юных белорусов. В первую очередь это ребята, которые остались без попечения родителей, отрадно, что за четверть века (именно столько по стране шагают "Наши дети") число интернатных учреждений сократилось в 9 раз. А это значит, что самое заветное - мама и папа - исполнилось для большинства.
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