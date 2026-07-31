Умер автор легендарного паса на Олимпиаде-1972 баскетболист Иван Едешко

Печальная новость для поклонников спорта - не стало легенды отечественного баскетбола Ивана Едешко.

Иван Иванович прославился на весь мир на Олимпиаде-1972, отдав за 3 секунды до финальной сирены победный пас на Александра Белова. В том поединке сборная СССР сенсационно в финале победила сборную США.

Соболезнования в связи со смертью легенды мирового спорта направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что в нашей стране Ивана Едешко знали как талантливого тренера и мудрого наставника, внесшего значимый вклад в развитие и популяризацию баскетбола и воспитание молодежи.

Белорус, который удивил баскетбольный мир

Иван Едешко родился в деревне Стецки под Гродно в в победном 1945 году, что символично, ведь его победный пас в 1972-м принес этому миру одну из самых легендарных спортивных побед планеты. Но об этом чуть позже.

Поступив в Белорусский государственный университет физической культуры и выступая за минский "Спартак", Едешко стал заметным игроком, слухи о котором дошли до Москвы.

В 1970-м его призвали в армию, и, следовательно, он попал в ЦСКА.

Президент Беларуси направил соболезнование в связи со смертью легенды мирового спорта Ивана Едешко Лукашенко отметил, что спортсмен внес значимый вклад в развитие и популяризацию баскетбола и воспитание молодежи

Владимир Кондрашин двухметрового разыгрывающего из Беларуси вызвал в сборную, которая отправилась на Олимпиаду 1972 года.

В финале главного старта четырехлетия в Мюнхене советским баскетболистам противостояла сборная США, которая 63 матча подряд не проигрывала на Олимпиадах. Звездно-полосатые вели 50:49. И вот звучит финальная сирена, но судьи заметили ошибку при запуске таймера, и последние 3 секунды матча были переиграны.

Кондрашин отдал мяч Едешко с четким заданием через всю площадку 28 метров отдать точно на Белова. И белорус совершил этот легендарный ассит! Белов отборолся на щите и принес победу сборной СССР.

После завершения карьеры игрока Иван Едешко перешел на тренерскую работу и в 1982-м уже в этой роли помог сборной СССР завоевать золото чемпионата мира в Колумбии. Дальше было еще много побед у Ивана Ивановича.

В 2017 году в прокат вышел фильм "Движение вверх", посвященный легендарной победе на Олимпиаде-1972. Едешко стал его главным героем, но сам он сказал: тогда победила команда, а он лишь отдал точный пас в нужный момент в нужную точку.