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Умер актер сериала "Тайны Смолвиля"
В возрасте 66-ти лет скончался канадский актер, известный по сериалу "Тайны Смолвиля", Майкл Копса. Причиной смерти стали осложнения, вызванные опухолью. Об этом пишет sb.by со ссылкой на Lenta.ru.
Актера не стало 23 октября. О его смерти сообщила супруга Люсия Франджионе.
Майкл Копса родился в Торонто 22 января 1956 года. Актер дебютировал в кино в фильме "Время" режиссера Эрика Вайнталя в 1985году. Всего в фильмографии артиста насчитывалось более 190 проектов. Копса снялся в таких кинокартинах, как "Звездные врата: SG-1", "Секретные материалы", "Грань", "Фантастическая четверка" и других.
Фото:sb.by.
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