Умер белорусский прозаик Алесь Жук

Печальная новость из мира культуры. Ушел из жизни белорусский прозаик, сценарист, драматург, переводчик и редактор, член Союза писателей СССР Алесь Жук. Ему было 75 лет.



В разные годы Алесь Жук был главным редактором газеты "Літаратура і мастацтва", журналов "Полымя", "Нёман" и "Беларусь". Свой первый рассказ он опубликовал в 1965 году.



А затем были "Осенние холода", "Не забывай меня", "Полустанок возвращения", "Проклятая любовь". Два произведения - "Полигон" и "Охота на Последнего Журавля" - были экранизированы. Известен Алесь Жук и как переводчик: благодаря его труду на белорусском языке зазвучали "Собачье сердце" и "Мастер и Маргарита" Булгакова, "Белый Бим Черное ухо" Троепольского.



Прощание с писателем состоится в понедельник, 17 октября, в ритуальном зале Дома скорби в Минске по улице Кулешова, 49 с 12 до 13 часов.

