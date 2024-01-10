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Умер бывший барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

Умер бывший барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

Немецкая рок-группа Scorpions на своем сайте сообщила о смерти бывшего барабанщика Джеймса Коттака, который умер в возрасте 61 года, пишет БЕЛТА.

"Наш дорогой друг и барабанщик в течение 20 лет Джеймс Коттак ушел из жизни в возрасте 61 года. Джеймс был замечательным человеком, великим музыкантом и любящим семьянином… Он был нашим "братом от другой матери", и его нам будет очень не хватать. Рок-н-ролл навсегда. Покойся с миром, Джеймс", - говорится в сообщении.

Причина смерти не указывается.

Джеймс Коттак играл в Scorpions с 1996 по 2016 год.

Фото: БЕЛТА

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