3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Умер министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко
На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, пишет БЕЛТА со ссылкой на ведомство.
Алексей Николаевич Авраменко родился в 1977 году в Минске.
В 1999 году окончил Белорусскую государственную политехническую академию, в 2010 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь с отличием. По окончании вуза работал мастером дорожно-строительного управления №43 республиканского унитарного предприятия "Строительно-монтажный трест №8".
С 2000 по 2001 год трудился главным специалистом отдела содержания дорожной сети Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси, с 2001 по 2006 год - главным специалистом управления содержания дорожной сети департамента "Белавтодор" ведомства. С 2006 года работал на различных должностях в управлении транспорта и связи Аппарата Совета Министров Беларуси. В 2012 году возглавил управление транспорта и связи Аппарата Совета Министров.
С 25 июля 2013 года занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси, с 3 марта 2016 года - пост первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. Указом Президента Беларуси от 15 января 2019 года №23 Алексей Авраменко был назначен министром транспорта и коммуникаций.
Ведомство выражает глубокие соболезнования родным и близким.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей