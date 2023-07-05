Умер министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко

На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, пишет БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

Алексей Николаевич Авраменко родился в 1977 году в Минске.

В 1999 году окончил Белорусскую государственную политехническую академию, в 2010 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь с отличием. По окончании вуза работал мастером дорожно-строительного управления №43 республиканского унитарного предприятия "Строительно-монтажный трест №8".

С 2000 по 2001 год трудился главным специалистом отдела содержания дорожной сети Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси, с 2001 по 2006 год - главным специалистом управления содержания дорожной сети департамента "Белавтодор" ведомства. С 2006 года работал на различных должностях в управлении транспорта и связи Аппарата Совета Министров Беларуси. В 2012 году возглавил управление транспорта и связи Аппарата Совета Министров.

С 25 июля 2013 года занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси, с 3 марта 2016 года - пост первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. Указом Президента Беларуси от 15 января 2019 года №23 Алексей Авраменко был назначен министром транспорта и коммуникаций.

Ведомство выражает глубокие соболезнования родным и близким.