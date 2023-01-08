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Умер первый глава Белорусской федерации футбола

Умер первый глава Белорусской федерации футбола

Умер первый председатель Белорусской федерации футбола Евгений Шунтов, которому 29 декабря исполнилось 87 лет, пишет БелТА.

В 1989 году Евгений Феликсович стал первым руководителем главной футбольной организации Беларуси и возглавлял ее на протяжении десяти лет. За это время Беларусь вошла в ФИФА и УЕФА, а национальная сборная и лучшие клубы начали выступать в главных международных турнирах.

Позже Евгений Шунтов продолжал трудиться на благо белорусского футбола, возглавляя футбольный арбитраж АБФФ, был делегатом АБФФ на важнейших матчах чемпионата и Кубка Беларуси.

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