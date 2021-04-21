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Умер последний защитник Брестской крепости

Трагические новости. На 92-м году жизни скончался последний защитник Брестской крепости Петр Котельников. В последние годы ветеран жил в Москве. По предварительным данным, у него было онкологическое заболевание. Котельников был 12-летним воспитанником музыкантского взвода 44-го стрелкового полка, когда началась война. Он оставался последним бойцом, защищавшим Брестскую крепость, кто дожил до наших дней.

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