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Умер самый старый кот России
Самый старый кот в России умер 28 марта в Тюмени, пишет РИА Новости. В январе коту исполнилось 26 лет.
Сиамский кот по кличке Дашун в сентябре 2021 года был внесен в Книгу рекордов России в категории "Наибольший возраст сиамской кошки".
"Дашун умер сегодня ночью. В последнее время он был слаб, но еще ходил, реагировал, мог куда-то запрыгнуть, спрыгнуть, много не кушал. В основном, хотел сидеть у окошка, дышать свежим воздухом. Он был под присмотром ветеринаров, ставили уколы от мочекаменной болезни, а в последнюю неделю резко похудел", - рассказала владелица кота Эльвира Чаниева.
Фото:pixabay.com
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