Умер Сергей Григорьев - его голосом говорил Филя из "Спокойной ночи, малыши!"

В Израиле на 65-м году жизни умер актер Сергей Григорьев, голосом которого говорил Филя из знаменитой детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!". Об уходе актера, музыканта и кукловода сообщила на своей странице в Facebook его коллега, актриса Ирина Озерная, пишет БелТА.



О смерти Сергея Григорьева стало известно вечером 19 августа, похороны пройдут в воскресенье, 21 августа.



Фото:БелТА