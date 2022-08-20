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Умер Сергей Григорьев - его голосом говорил Филя из "Спокойной ночи, малыши!"

Умер Сергей Григорьев - его голосом говорил Филя из "Спокойной ночи, малыши!"

В Израиле на 65-м году жизни умер актер Сергей Григорьев, голосом которого говорил Филя из знаменитой детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!". Об уходе актера, музыканта и кукловода сообщила на своей странице в Facebook его коллега, актриса Ирина Озерная, пишет БелТА.

О смерти Сергея Григорьева стало известно вечером 19 августа, похороны пройдут в воскресенье, 21 августа.

Фото:БелТА

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