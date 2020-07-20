Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Теперь погода не будет прежней. Умер популярный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев. Ему был 71 год. Кандидат географических наук и телеведущий в последние 9 лет боролся с онкологическим заболеванием. Приостанавливал работу. Правда, еще в феврале 2018 сумел на время вернуться в эфир.



