Умерла художница, создавшая иллюстрации к "Ежику в тумане" и "Трям! Здравствуйте!"

Ушла из жизни заслуженный работник культуры Российской Федерации, известный иллюстратор Ирина Кострина, сообщает sputnik.by.

Кострина скончалась на 89-м году жизни.

Ирина Кострина родилась 14 марта 1938 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). После окончания в 1960 году Горьковского художественного училища художница работала в Нижегородском академическом театре кукол в должности главного художника.

Всего за свою трудовую карьеру она создала оформление более чем для 150 постановок.

Среди наиболее известных работ художницы - иллюстрации к произведениям детских писателей Сергея Козлова и Михаила Липскерова, сказок "Ежик в тумане", "Трям! Здравствуйте!", "Как волк теленочку мамой был" и "Самый маленький гном".

Также Кострина работала над созданием мультфильмов "Волк и теленок" и "Самый маленький гном".

Художница удостоена звания заслуженного работника культуры РФ. Она являлась членом Союза театральных деятелей России, Московского союза художников и Союза художников России.

Фото: sputnik.by