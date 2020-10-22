Умерла народная артистка Беларуси Галина Толкачева

Как только что стало известно, не стало народной артистки Беларуси Галины Толкачевой. Она до последних дней была артисткой Купаловского театра. Все ее героини - изысканные, аристократичные женщины с сильным внутренним стержнем и большим чувством внутреннего достоинства. Ее роли в спектаклях "Оптимистическая трагедия", "...Забыть Герострата!", "Поминальная молитва", "Лес", "Сымон-музыка", "Апельсиновое вино" вписаны в славную и богатую историю белорусского театра.