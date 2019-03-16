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Умерла Юлия Началова

Печальные новости поступают из Москвы. На 39-м году жизни умерла известная российская певица Юлия Началова. Она скончалась от острой сердечной недостаточности. Артистка почувствовала себя плохо 11 марта. Ее состояние врачами оценивалось как тяжелое. У Началовой был целый ряд очень серьезных заболеваний. Это подагра, красная волчанка и сахарный диабет. Еще днем ее отец сообщал, что певице провели операцию.

Юлия Началова прославилась в конце 90-х. Ее визитной карточкой стал сингл "Герой не моего романа". Летом прошлого года Началова выступала на площадке "Славянского базара в Витебске".

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