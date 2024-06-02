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Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина
В возрасте 84 лет умерла заслуженная артистка, актриса Театра имени Евгения Вахтангова России Инна Алабина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Коллеги выразили соболезнования родным и близким актрисы. О дате и времени прощания будет сообщено позднее.
Инна Алабина родилась 25 июля 1939 года в Москве. После окончания театрального училища была принята в труппу Театра им.Евгения Вахтангова. Среди созданных актрисой образов на сцене - Гек Финн и Том Сойер в "Приключениях Гекльберри Финна", Солдатик в "Планете надежды", Зелима в "Принцессе Турандот", Ира в "Антонии и Клеопатре", Кормилица в "Медее" и другие работы. Инна Алабина также снималась в кино, например, зрители могут увидеть ее в фильмах "Треугольник", "Золушка", "Иркутская история".
Фото: БЕЛТА
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