ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

В возрасте 84 лет умерла заслуженная артистка, актриса Театра имени Евгения Вахтангова России Инна Алабина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким актрисы. О дате и времени прощания будет сообщено позднее.

Инна Алабина родилась 25 июля 1939 года в Москве. После окончания театрального училища была принята в труппу Театра им.Евгения Вахтангова. Среди созданных актрисой образов на сцене - Гек Финн и Том Сойер в "Приключениях Гекльберри Финна", Солдатик в "Планете надежды", Зелима в "Принцессе Турандот", Ира в "Антонии и Клеопатре", Кормилица в "Медее" и другие работы. Инна Алабина также снималась в кино, например, зрители могут увидеть ее в фильмах "Треугольник", "Золушка", "Иркутская история".

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все