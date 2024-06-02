Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

Инна Алабина родилась 25 июля 1939 года в Москве. После окончания театрального училища была принята в труппу Театра им.Евгения Вахтангова. Среди созданных актрисой образов на сцене - Гек Финн и Том Сойер в "Приключениях Гекльберри Финна", Солдатик в "Планете надежды", Зелима в "Принцессе Турандот", Ира в "Антонии и Клеопатре", Кормилица в "Медее" и другие работы. Инна Алабина также снималась в кино, например, зрители могут увидеть ее в фильмах "Треугольник", "Золушка", "Иркутская история".

