Беларусь формирует дальнюю дугу партнерств, а Оман получает прямой выход к европейскому и евразийскому пространству. Такой взаимный интерес позволяет выстраивать редкий по уровню доверия и перспективности диалог.

"Султанат Оман - это еще одно открытие для белорусской экономики, внешней политики и в целом финансовой системы. Султанат Оман - уникальное государство. С одной стороны, у него есть огромная имперская традиция, а с другой, Султанат позиционирует себя как молодое, энергичное и очень динамичное государство в богатейшем регионе Персидского залива", - отметил гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

Он подчеркнул, что Беларусь заинтересована в Султанате Оман сразу по множеству причин. "Это и укрепление наших внешнеполитических позиций на больших площадках и аренах: Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, где ценятся государства, которые умеют выстраивать свой пояс добрососедства, даже если он лежит далеко за пределами нынешних границ ", - заключил Андрей Кривошеев.