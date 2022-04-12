Провокация на границе: белорусский пограничный столб обстрелян со стороны Польши

На изъятых следствием видеозаписях видно, как трое польских силовиков стреляют по пограничному модулю Республики Беларусь из метательного оружия, предположительно это рогатка специального назначения. В этот момент в модуле, это такой домик, где несет службу пограничный наряд, находились военнослужащие Республики Беларусь, которые могли пострадать, им могли быть причинены телесные повреждения. Действия польских силовиков квалифицированы следствием как особо злостное хулиганство. Напомню, что это статья 339 Уголовного кодекса Беларуси. Саму же ситуацию на границе следствие расценивает как провокацию, которая направлена на подрыв безопасности и стабильной работы пограничной службы. Провокации с польской стороны уже не неожиданны - ранее подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. Об этом инциденте была проинформирована польская сторона.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК Беларуси