3.74 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Провокация на границе: белорусский пограничный столб обстрелян со стороны Польши
Умышленная провокация на границе - так определяет инцидент на белорусско-польской границе Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело - как логичное правовое продолжение. Как известно, в ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский пункт пропуска "Песчатка" в Брестской области. В момент обстрела модуля там нес службу пограничный наряд, который мог пострадать. Польские силовики использовали также стробоскопы, пытаясь ослепить и дезориентировать белорусских военных. Уже в ходе осмотра места происшествия следственная группа зафиксировала повреждения стен пограничного модуля и обнаружила около четырех десятков металлических шариков.
На изъятых следствием видеозаписях видно, как трое польских силовиков стреляют по пограничному модулю Республики Беларусь из метательного оружия, предположительно это рогатка специального назначения. В этот момент в модуле, это такой домик, где несет службу пограничный наряд, находились военнослужащие Республики Беларусь, которые могли пострадать, им могли быть причинены телесные повреждения. Действия польских силовиков квалифицированы следствием как особо злостное хулиганство. Напомню, что это статья 339 Уголовного кодекса Беларуси. Саму же ситуацию на границе следствие расценивает как провокацию, которая направлена на подрыв безопасности и стабильной работы пограничной службы. Провокации с польской стороны уже не неожиданны - ранее подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. Об этом инциденте была проинформирована польская сторона.