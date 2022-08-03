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Уничтожали оборудование ЖД, призывали к вражде, угрожали членам ЦИК - в СК рассказали о новых уголовных делах

Подробности громких уголовных дел рассказали в Следственном комитете. Предъявлены обвинения пяти лицам, которые умышленно уничтожали оборудование железной дороги, тем самым ставя под угрозу жизни пассажиров. Также прокурору переданы 57 уголовных дел в отношении лиц, которые, используя в качестве инфоповода новость о гибели сотрудника КГБ, разместили сообщения, призывающие к вражде. В суде находится и уголовное дело о попытке срыва республиканского референдума. В статусе обвиняемых 7 человек. На их счету сотни писем с угрозами в адрес членов ЦИК.

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