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Уничтожение культурного наследия - в Литве демонтировали еще один советский памятник
В Литве демонтировали еще один советский памятник - скульптуру воина в Юрбаркасе. Останки захороненных под мемориалом солдат, по заверению муниципалитета, останутся нетронутыми. Ранее совет города принял решение о ликвидации семи советских памятников. Шесть оставшихся снесут в самое ближайшее время - даже в музеях не нашлось для них места. Как заявляют власти, все памятники будут уничтожены.
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