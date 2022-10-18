Уничтожение культурного наследия - в Литве демонтировали еще один советский памятник

В Литве демонтировали еще один советский памятник - скульптуру воина в Юрбаркасе. Останки захороненных под мемориалом солдат, по заверению муниципалитета, останутся нетронутыми. Ранее совет города принял решение о ликвидации семи советских памятников. Шесть оставшихся снесут в самое ближайшее время - даже в музеях не нашлось для них места. Как заявляют власти, все памятники будут уничтожены.