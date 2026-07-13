Уникальная 10-часовая операция: белорусские врачи впервые провели полную замену аорты

Настоящий триумф белорусской кардиохирургии. В Беларуси провели уникальное хирургическое вмешательство по полной замене аорты.

Сложнейшая операция длилась более 10 часов. Спасти женщину со смертельно опасной патологией удалось благодаря ювелирной слаженности команды из РНПЦ "Кардиология".

В РНПЦ "Кардиология" провели уникальную операцию накануне. Белорусские кардиохирурги впервые заменили протезом всю аорту - от клапанов до подвздошных артерий. Такую операцию ранее могли сделать лишь за рубежом, однако сейчас эту операцию могут сделать самостоятельно наши белорусские кардиохирурги.

Уникальное вмешательство провели женщине с наследственной патологией соединительной ткани - синдром Марфана. При таком заболевании критически возрастает риск разрыва сосудов, а как следствие может привести к летальному исходу. Благо своевременное обращение девушки к специалистам подарило ей шанс на спасение. Позади уже три операции и финальная - по реконструкции брюшного отдела аорты стала самой сложной. Она длилась более 10 часов.



Сергей Спиридонов, замдиректора по хирургической помощи РНПЦ "Кардиология": "Все артерии, которые отходят от этой аорты, были реимплантированы в сосуд. Это и коронарные артерии, это и сосуды, питающие головной мозг, верхние конечности, спинной мозг, печень, почки, селезенку, кишечник. Нижние конечности были, мы называем это, реимплантированы. Поэтому, на самом деле, технически довольно тяжелая операция. Особенность в том, что нужно постоянно эти органы защищать. Органы не могут без кровоснабжения долго жить, поэтому есть разные методики. Это и охлаждение".

Раньше для полной замены аорты пациентов направляли в зарубежные клиники, преимущественно в Россию. Но благодаря многолетней практике на отдельных участках сосудов и профессиональному обмену опытом с экспертами российского института имени Петровского белорусские врачи освоили эту технологию. Теперь высокотехнологичная помощь такого уровня доступна и в нашей стране

Руслан Жмайлик, сердечно-сосудистый хирург, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистой хирургии РНПЦ "Кардиология": "С 2021 года мы консультируемся с член-корреспондентом Российской академии наук профессором Чарчяном Эдуардом Рафаэловичем, который является, скажем, таким популяризатором открытой хирургии только абдоминальной аорты. В условиях их клиники выполнено более 250 вмешательств на этом отделе аорты с прекрасными результатами и с низкими показателями осложнений и летальности".

Патология редкая, но крайне опасная. Каждый год в Беларуси регистрируют около 15 новых случаев. По статистике, это 1-2 человека на 100 тыс. населения, спасти жизнь которых может исключительно открытая хирургическая операция.

Николай Стриго, врач-рентгено-эндоваскулярный хирург рентгеноперационной отдела интервенционной кардиологии РНПЦ "Кардиология": "Определенные участки аорты мы научились вполне успешно укреплять изнутри специальными стентами, стент-графтами, обшитыми тканью. И эти операции у нас практически в Беларуси уже поставлены на потоке".

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Как пояснили специалисты, повторные вмешательства женщине не потребуются. Поэтому операция стала новым медицинским прорывом, в очередной раз этот триумф доказывает, что в Беларуси есть все необходимые технологии, ресурсы и самое главное - высококвалифицированные специалисты, способные спасти жизнь человека даже в самых сложных случаях.