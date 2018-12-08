Уникальная фотохроника белорусской деревни довоенного времени - в Национальном историческом

Сегодня музей презентует работы фотохудожника, чье имя долгое время оставалось инкогнито. За свои 90 лет Савва Сивко оставил внушительное творческое наследие - более тысячи портретных и репортажных снимков из повседневной жизни западных белорусов. История этой выставки началась с этого небольшого чемоданчика, который привезли в архив фонда. Здесь находились пять сотен стеклянных негативов. Но ни автора этих изображений, ни места съемок известно не было. Кейс доставил белорусский коллекционер прямо из московского "Вернисажа". Поиск имени фотографа, сделавшего "архив века", начался полгода назад. Определив на снимках культовые здания Гродненщины - храмы в Загорье-Сенненском и в Лавришево,

команда специалистов отправилась возрождать историю. Искать не просто негативы, а позитивные отпечатки - сами фото. Прошлое кадров восстанавливали через "три рукопожатия".



Культрасследование не завершили. Части коллекции собирали в мозаику через частные собрания фото. Музейщики даже отправились на родину фотографа. В чердаке заброшенного дома в соломе нашли личные документы, стул, ретушевальный станок и камеру. Самая главная находка - фотографический фон. Своеобразная фотозона размером 2 на 2 метра была расписана Сивко самостоятельно еще до войны. За десятки лет 60% красочного слоя поблекло. Экран реставрировали на средства гранта Президента Беларуси.



Сами же стекла оцифровывали и печатали. Негатив прикладывали к чувствительному слою фотобумаги. Так получили более 170 винтажных отпечатков на бумаге 70-х годов.



Сегодня на стенах Национального исторического 1/6 всего архива. В фото, экспонатах, каталоге и фильме - целая история, которая не заканчивается. Проект продолжится открытием второй выставки о Любчанском крае и его жителях. Уже в новом году.