Уникальная коллекция рыб представлена в Гродненском зоопарке

Экзотика в Гродно. Креветки, рачки и рыбы, в том числе морские. В местном зоопарке спустя 10 лет вновь открылось отделение аквариумов. В экспозиции около тысячи обитателей подводного мира. Для них созданы комфортные условия обитания, есть отдельный бассейн с золотыми рыбками. Сотрудники зоосада собирали коллекцию несколько лет не только по всей Беларуси, но и за границей. Каждый вид требует особого ухода.



Елена Каминская, методист Гродненского зоопарка:

Современный павильон оборудован всеми технологиями, необходимыми для наших обитателей, для наших рыбок. Есть в некотором виде уникальные рыбки, такие как лампрологус, который обитает только в озере на территории Африки.



Коллекцию подводных обитателей в Гродненском зоопарке планируют обновлять. В ближайшее время в местном бассейне поселится крокодил.