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Уникальная "космическая" коллекция представлена в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России

От фотографийдо почтовых марок и конвертов - уникальную "космическую" коллекцию сегодня представили в Деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.

Выставка "Орбиты дружбы"открылась в преддверии полета экипажа космического корабля "Союз МС-25". В его составе сразу двое белорусов: командир, уроженец города Червень Минской области и Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Новицкий, и Марина Василевская -первая женщина суверенной Беларуси, которая отправится в космос.

У самих виновников торжества на открытие выставкиприйти не получилось, ведь сейчас идут постоянные тренировки к полету. Вместо них приехали космонавты - герои России Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, у которых тоже белорусские корни.

Во-первых, очень здорово войти в клуб тех государств, где есть космонавт, который слетал в космос. Это важно для престижа страны. Наша дружба дает возможность это совершить. Тем болееи экипаж такой:командир из Беларуси,россиянин и теперь первая гражданка Беларуси. Это очень здорово. Это очень значимо.
Олег Артемьев, летчик-космонавт, Герой России
Государство может назвать себя космической державой, когда хоть один представитель этого государства слетал в космос. Сейчас как раз будет первый полет от независимой Беларуси. То есть после этого старта Беларусь будет являться именно космической державой. Решение было принято двумя лидерами государств. Это является символом дружбы. У нас есть совместные проекты, которые мы продолжаем развивать, наша экономика и, конечно, наши политические взгляды.
Антон Шкаплеров, летчик-космонавт, герой России

Выставка состоит из 12 стендов, где можно увидеть марки и конверты, выпущенные в разное время почтой СССР, России и Беларуси. Коллекцию собирали 40 лет. А представленная экспозиция- это ее небольшая часть. Акцент сделан на участниках космических программ, имеющих отношение к Беларуси. Например, есть марки с изображением Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого.

Кстати, в этот полет экипаж космического корабля "Союз МС-25" возьмет с собой на орбиту марки и конверты с изображениями Беларуси и России. Старт запланирован на 21 марта.

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