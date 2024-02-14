Уникальная "космическая" коллекция представлена в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России

Государство может назвать себя космической державой, когда хоть один представитель этого государства слетал в космос. Сейчас как раз будет первый полет от независимой Беларуси. То есть после этого старта Беларусь будет являться именно космической державой. Решение было принято двумя лидерами государств. Это является символом дружбы. У нас есть совместные проекты, которые мы продолжаем развивать, наша экономика и, конечно, наши политические взгляды.

Антон Шкаплеров, летчик-космонавт, герой России

