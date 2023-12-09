Уникальная крыша "Минск-Арены" - велосипедное колесо

"Минск-Арена" празднует 15-летний юбилей. Именно 9 декабря 2008 года комплекс получил свидетельство о регистрации.

Уникальное сооружение по многофункциональности и сложности технического исполнения. Площадка, которая известна далеко за пределами нашей страны. Объект принимал крупные международные спортивные соревнования, а также концерты и шоу мирового масштаба.

К юбилеюв документальном фильме "Символ победителей" причастные к созданию "Минск-Арены" рассказали, как происходило строительство.

Смотрите телефильм АТН"Символ победителей" ЗДЕСЬ

Создавая "Минск-Арену", они объехали практически всю Европу, посмотрели аналогичные спортивные объекты и попытались взять самое лучшее, рассказывает экс-гендиректор МКСК "Минск-Арена" Николай Ананьев.

По его словам, кровля "Минск-Арены" уникальна - она стоит на вантах. Французская фирма проектировала эту безопорную кровлю.

Факт Ванты -несущие элементы стержневого типа (тросы, канаты, гибкие стержни, пучки высокопрочной проволоки, ленты и т. п.), работающие в основном на растяжение.

Для покрытия натягиваются ванты, в народе называют "велосипедное колесо", пояснил член авторского коллектива архитекторов МКСК "Минск-Арена", лауреат Госпремии Беларуси (2004, 2012) Анатолий Шабалин. "Не хотелось, чтобы здание арены было очень высокое. Если идея шайбы, то шайба, мы знаем, она узенькая. Результат был достигнут, так как высота в 2 с лишним раза меньше".