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Уникальная по профессии женщина уже 50 лет своей жизни посвятила электротехническому заводу

Не секрет, что единая, неразделенная страна держится на людях труда. Это их усилиями на протяжении не одного десятилетия создавался фундамент нашей экономической самостоятельности. В их числе - Любовь Поплавская. Уникальная по профессии женщина уже 50 лет своей жизни посвятила электротехническому заводу. За это время, как говорят, набила руку и на глаз может безошибочно найти дефект в соединении деталей не хуже компьютерной диагностики. О ней - в продолжении (видео).

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