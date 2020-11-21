Не секрет, что единая, неразделенная страна держится на людях труда. Это их усилиями на протяжении не одного десятилетия создавался фундамент нашей экономической самостоятельности. В их числе - Любовь Поплавская. Уникальная по профессии женщина уже 50 лет своей жизни посвятила электротехническому заводу. За это время, как говорят, набила руку и на глаз может безошибочно найти дефект в соединении деталей не хуже компьютерной диагностики. О ней - в продолжении (видео).



