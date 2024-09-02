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Уникальная школа-сад открылась в Витебске. "Смыслов в этом учреждении заложено много" - Дмитрий Крутой

Новый учебный год - это и время подарков. В Витебске открылась совмещенная с детским садом начальная школа. Объект многофункциональный, не имеющий аналогов в Беларуси, рассчитан на 850 детей: 560 - это воспитанники детского сада, 290 - учащиеся начальной школы. В распоряжении детей спортивные залы, бассейн, музыкальные классы, ИЗО-студия, комната безопасности. На территории школы оборудованы баскетбольная, волейбольная площадки, а также предусмотрено все для изучения правил дорожного движения.

Школа станет своеобразным современным центром обучения. Центром патриотического, духовно-нравственного воспитания. В любой школе, в любом учреждении образования педагогический коллектив - это основа, это ядро, это душа. А при умном руководстве здесь будут закладываться свои традиции.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области


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Команда педагогов в новой школе - около ста человек. Для комфортного образовательного процесса есть все необходимое. Учительская оснащена ноутбуками и интерактивным расписанием.

Уверен, что детки, которые станут учиться в этой школе, будут лучшими в Беларуси и мире. В этой школе все позволяет, чтобы заложить любовь к науке, к познанию, творчеству. Я думаю, что отсюда выйдут и будущие чемпионы, и ученые, и выдающиеся педагоги.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома


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Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Смыслов в этой школе заложено много. И мы надеемся, что в случае успеха подобные объекты (уже есть заинтересованность у руководителей регионов) будем тиражировать по республике. Думаю, что эксперимент окажется удачным.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Новая школа соответствует высоким требованиям в получении качественного образования и поможет детям плавно перейти из детского сада к школе.

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