Уникальная школа-сад открылась в Витебске. "Смыслов в этом учреждении заложено много" - Дмитрий Крутой

Уверен, что детки, которые станут учиться в этой школе, будут лучшими в Беларуси и мире. В этой школе все позволяет, чтобы заложить любовь к науке, к познанию, творчеству. Я думаю, что отсюда выйдут и будущие чемпионы, и ученые, и выдающиеся педагоги.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома