Уникальная стеклянная кабина в питерском тракторе "Кировец" - белорусской разработки

Безопасность экономическая - это возможность самим на своих предприятиях делать детали и готовые товары. Сплав идей, научных школ и технических возможностей - это делает нас сильнее. В нынешних санкционных реалиях предприятия решили - нужно объединяться. В итоге трактор здесь, в Санкт-Петербурге, российско-белорусский.

В самом большом тракторе Петербургскоготракторногозавода -Кировец к-742 "Премиум" (К-744Р4), в котором 420 лошадиных сил, белорусские шины компании "Белшина".Эта машина легендарная - внук знаменитого К-700, который был известен во всем Советском Союзе и стал настоящим прорывом в тракторостроении тогда. Сегодня примерно 40 деталей поставляется из Беларуси: блоки EHR (система позиционно-силового регулирования навесного устройства) "Измеритель", радиаторные блоки производства "Таспо", стекла "КУВО", полимерные емкости и баки компании "Эльвент". Действует договор о сотрудничестве с Гомсельмашем по поставке шестерен КПП, станков для металлообработки "ВИЗАС".

Торговая марка "Кировец" главный и широко известный бренд Петербургского тракторного завода. В прошлом году исполнилось 60 лет со дня выпуска первой серийной машины.

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Сейчас всем нам надо заняться вопросами совместной технологической кооперации для того, чтобы выполнить задачу, которая перед нами стоит, а это технологический суверенитет наших держав, это и программы импортозамещения. Самое главное - это обеспечение всей гаммой качественной современной техники в том объеме и в тех параметрах, которые необходимы нашему сельскому хозяйству. Сергей Серебряков, директор Петербургского тракторного завода

Стеклянная кабина в "Кировце" - белорусская разработка. Пытались сделать такую, с обзором на все 180 градусов, многие, а вот получилось только у наших производителей. Здесь, на заводе, наше ноу-хау называют разработкой уникальной. Ведь кабина в тракторе - это половина от всех важных деталей.

Благодаряколлегам из Беларуси, они смогли выполнить задачу, которую поставил директор завода, говорит начальник логистического центра Петербургского тракторного завода Игорь Ходок. "Стекла "КУВО" стоят на нашем тракторе, и мы достигли намеченного".

Сегодня двум тракторным на одном союзном рынке не тесно. Если Минский больше специализируется на компактных машинах, то здесь все "Кировцы" - тяжеловесы. У каждого своя школа, мощности и наработки. Одним словом, есть чем поделиться. В итоге Петербургский тракторный завод, Минский тракторный и Гомсельмаш учредили год назад Союз промышленников.