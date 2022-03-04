Уникальная выставка подлинников печатной графики Сальвадора Дали открылась во Дворце искусства в Минске

Премьера графики от короля сюрреализма. Работы Сальвадора Дали выставили во Дворце искусства. 130 оригинальных литографий из собрания белорусских коллекционеров. Коллекционеры презентовали пересказы "Дон Кихота", где скандальный мастер буквально "выстреливал" сюжеты из пневматического пистолета тушью. Есть и работы, выгравированные алмазным острием на золотых пластинах.