Уникальный "Поезд Победы" прибыл в Минск

В преддверии Дня Независимости "Поезд Победы" завершает свой маршрут следования по Беларуси. Последней точкой стал Минск. В столице он проработает 4 дня.

За 15 дней "Поезд Победы" посетил 6 городов Беларуси, и в преддверии Дня Независимости завершающей точкой маршрута стал Минск. Уникальный передвижной музей олицетворяет масштаб подвига советского народа. В составе поезда 10 тематических вагонов, каждый из которых - отдельная глава о событиях войны: от мирных дней и начала сражений до Великой Победы.

Историческую реальность воссоздали с помощью мультимедийного сопровождения, световых и звуковых эффектов. Экскурсия проводится с аудиогидом. На сегодняшний день в музеях мира нет аналогичного количества многофигурных скульптурных композиций.