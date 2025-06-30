Уникальный цифровой шрифт разработали в Беларуси

Уникальный отечественный цифровой шрифт разработан Академией управления при Президенте Республики Беларусь и Белорусской государственной академией искусств. Об этом сообщил журналистам ректор Академии управления Игорь Бузовский после торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии 2025 года, пишет БЕЛТА.

"Один из проектов мы подарили сегодня не только выпускникам, а стране. Мы сделали вместе с Белорусской академией искусств уникальный шрифт", - сказал Игорь Бузовский.

Говоря об уникальности этого шрифта, ректор отметил, что он исполнен в славянских чертах. Определенные углы, которые использованы для его начертания, взяты из кириллицы, славянской письменности. Есть "ў" и "і", а это значит, что шрифт может быть использован на белорусском языке всеми структурами, которые занимаются делопроизводством.

Этот шрифт призван внести вклад в обеспечение цифровой независимости, информационно-коммуникационной безопасности Беларуси. Скачать его можно на цифровой платформе, где сосредоточены все новейшие эксклюзивные проекты Академии управления.

Игорь Бузовский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72c81927-e02c-4eae-9c75-801d0114f799/conversions/10e9ebef-565d-48e8-90bf-45d0d9fc170c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72c81927-e02c-4eae-9c75-801d0114f799/conversions/10e9ebef-565d-48e8-90bf-45d0d9fc170c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72c81927-e02c-4eae-9c75-801d0114f799/conversions/10e9ebef-565d-48e8-90bf-45d0d9fc170c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72c81927-e02c-4eae-9c75-801d0114f799/conversions/10e9ebef-565d-48e8-90bf-45d0d9fc170c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Выпускникам учреждения сегодня вручили брелоки с QR-кодом-доступом к этому информационному ресурсу. Участникам церемонии также передали Конституцию Беларуси, изданную с использованием нового шрифта.

Новый информационный ресурс Академия управления разработала к юбилейной дате специально для своих выпускников. Через новый информационный ресурс также возможно установить мобильное приложение "Мой университет", к которому Академия управления присоединилась в рамках сотрудничества с РУП "Белтелеком". Кроме того, там можно апробировать тест-тренажер для лиц, впервые поступающих на государственную службу, прочесть свежий (юбилейный) выпуск журнала "Проблемы управления".

"Шрифты имеют уникальные - начиная от графики до историзма - подходы, как их создают. И "цифра" - современное требование, которое мы не можем обойти. Если у нас не будет цифрового шрифта - не будет ни документа, ни газет. Наличие такого шрифта, который можно использовать в обиходе, - большое достижение", - отметил Игорь Бузовский.