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Уникальное исследование: генетический анализатор в 10 раз быстрее выявляет онкозаболевания в диагностическом комплексе в Минске
В Беларуси показатель выживаемости при онкозаболеваниях - один из самых высоких в мире. Этому способствует постоянное обновление материально-технической базы в борьбе с болезнью.
Накануне в Минске в торжественной обстановке ввели в эксплуатацию уникальный диагностический комплекс. Это генетический анализатор, имеющий высокую производительность и позволяющий получать данные объемом до 500 млн прочтений за один запуск прибора. Использование такого оборудования позволит расширить область проводимых молекулярно-генетических исследований, а также в 10 раз быстрее и качественнее выявлять онкозаболевания.
Ежегодно на стационарном лечении в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии находится около 6 тыс. человек, за консультацией обращаются еще 40 тыс. пациентов.
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