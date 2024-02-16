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Уникальное исследование: генетический анализатор в 10 раз быстрее выявляет онкозаболевания в диагностическом комплексе в Минске

В Беларуси показатель выживаемости при онкозаболеваниях - один из самых высоких в мире. Этому способствует постоянное обновление материально-технической базы в борьбе с болезнью.

Накануне в Минске в торжественной обстановке ввели в эксплуатацию уникальный диагностический комплекс. Это генетический анализатор, имеющий высокую производительность и позволяющий получать данные объемом до 500 млн прочтений за один запуск прибора. Использование такого оборудования позволит расширить область проводимых молекулярно-генетических исследований, а также в 10 раз быстрее и качественнее выявлять онкозаболевания.

Ежегодно на стационарном лечении в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии находится около 6 тыс. человек, за консультацией обращаются еще 40 тыс. пациентов.

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