Уникальное предложение на рынке недвижимости. Акция "Покупайте сейчас - платите потом!"

Акция "Покупайте сейчас -платите потом!" - это возможность приобрести квартиру в длительную рассрочку на срок до 10 лет без первого взноса. Предложение от крупнейшего застройщика страны действует в комплексе "Минск Мир" больше года. И тысячи семей уже осуществили мечту о собственном жилье. Подробности в репортаже Виктории Антоненковой.





10 лет рассрочки без первого взноса, процентов и переплат

Столичный комплекс "Минск Мир" растет на глазах. Сотни покупателей уже вселились в свои новые квартиры в квартале "Эмиратс Люкс". Эту часть многофункционального столичного комплекса "Минск Мир" сдадут через несколько месяцев. Забота о покупателе не только в скорости и качестве строительства, застройщик инвестирует и в инструменты покупки квартир. Настоящей сенсацией стала акция "Покупайте сейчас – платите потом!". Это рассрочка на 10 лет без первого взноса, без процентов и переплат. Такого на рынке не предлагает никто.

120 ежемесячных выплат равными частями без переплат

Акция "Покупайте сейчас -платите потом!" в комплексе "Минск Мир" -это 120 ежемесячных выплат равными частями без переплат. Никаких справок о доходах и поручителей - максимально простая и прозрачная процедура. А главное без первоначального взноса. Расчеты показывают, что ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске. Въехать в собственную квартиру можно уже в ближайшее время. В акции участвуют уже строящиеся дома.

Выплаты вполне по силам семье, где работают 2 человека, и сопоставимы с арендой хорошего жилья

Сделать покупку еще выгодней позволит акция "Минус 10 %", которая действует в квартале "Северная Америка". А если оформить покупку онлайн, экономия до 10 тысяч рублей. Для тех, кто готов сразу внести 30 % от стоимости, платежные каникулы на полгода - платить не придется, а оставшуюся сумму распределят на 10 лет. Все акции суммируются.

"Минск Мир" - это "город в городе"

Новая линия метро и остановки общественного транспорта, в каждом квартале детские сады или школы, поликлиники и спортивные центры, крупнейший в стране торгово-развлекательный центр, вдвое превышающий по площади известный "Дана Молл". Найдется место и для бизнеса. Здесь построят Международный финансовый центр.