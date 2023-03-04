Универсальные бойцы - главная уникальность специальных подразделений МВД Беларуси

Задачи особого назначения - их обычная работа. На земле, высоте, под водой и под прицелом. Это специальные подразделения Министерства внутренних дел "Алмаз", внутренние войска и ОМОН.

О тех, кто работает там, где опасно, сложно, но необходимо выполнить задачу четко, качественно и оперативно, в материале Карины Пашковой.

В большинстве спецопераций силовую поддержку оказывают именно бойцы ОМОНа. От обеспечения порядка на улицах до ликвидации незаконных бандформирований. Не секрет, этих профи часто задействуют по линии наркоконтроля. Чтобы эффектно задержать изготовителей наркотиков с поличным, омоновцы стремительно врываются в притоны прямо в окна с фасада зданий. У преступников в таких условиях просто не остается шансов.

Сегодня в распоряжении бойцов ОМОНа новейшая техника, экипировка и оружие. Служат здесь лишь те, кто прошел жесткий отбор - безупречная биография, стрессоустойчивость и, конечно, специальная физическая подготовка. Нагрузка колоссальная, но и бойцы универсальные.

Конечно, такой уровень подготовки достигается не просто, всевозможные нештатные ситуации отрабатываются заранее, действия профессионалов доведены до автоматизма.





Иван Юрков, замкомандира ОМОН ГУВД Мингорисполкома: Отряды милиции особого назначения выполняют самый широкий спектр задач, начиная от охраны общественного порядка до наиболее значимых массовых мероприятий. Отработка криминогенных районов города Минска, задержание преступных групп, в том числе и вооруженных, пресечение массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка.

Ударная сила внутренних войск - белорусский спецназ. 3214 - комбинация цифр с глобальным значением. Задания любой сложности им по плечу. Современная техника и оружие - неотъемлемая часть работы.

В конце прошлого года на базе внутренних войск появились сразу два новых подразделения. Одно из них названо в честь символа части - "Рысь". Подразделение новое, но бойцы, что называется, на опыте.





Дмитрий Микша,командир в/ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси: Созданы подразделения, расчеты и группы по борьбе и применению беспилотных летательных аппаратов.

На земле, под водой, на высоте и под прицелом.

Спецподразделение по борьбе с терроризмом "Алмаз" ежегодно проводит сотни сложнейших спецопераций: освобождение заложников, задержание опасных преступников, борьба с незаконным оборотом наркотиков, обезвреживание взрывоопасных предметов. Каждая операция неизменно связана с риском, риском для жизни.









Виктор Кравцевич,командир спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" МВД Беларуси: Сотрудники подразделения находятся в постоянной боевой готовности по выполнению задач по защите законных интересов граждан общества и государства и противоправных посягательств. Сотрудники находятся на переднем рубеже борьбы с организованной преступностью. Выполняют самые сложные и ответственные задания. Уникальность нашего подразделения в его сотрудниках.

Отряд антитеррора - универсальный отряд, здесь профессионально сочетают участие в различных соревнованиях со служебно-боевой деятельностью. "Алмаз" традиционно привозит трофеи с самых разных турниров. Мировой престиж и отшлифовка собственных навыков. Немногие поймут высокую ценность таких тренировок, ведь мелочей здесь не бывает, работа доведена до идеала.

Неформальный слоган бойцов "Алмаза" - брат за брата